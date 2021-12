Descrizione

I ravioli capresi sono una delle più rinnomate specialità culinarie tipiche dell’Isola di Capri, caratterizzata da un’ineguagliabile sapore e profumo mediterraneo. La pasta fresca senza uova e mette in risalto il gusto intenso del ripieno, in cui regna sovrana la squisita caciotta canestrata di Sorrento, e la bontà del sugo di pomodoro fresco al basilico. Scoprite come prepararla passo dopo passo, seguendo le nostre indicazioni.