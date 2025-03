Ingredienti per il pane di grano duro farcito

Per realizzare un delizioso pane di grano duro farcito, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di farina di grano duro rimacinata

300 ml di acqua tiepida

100 g di lievito madre

10 g di sale

150 g di capocollo di Martina Franca

50 g di pomodori secchi

Rughetta q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Olive nere denocciolate e noci tritate (opzionali)

Preparazione dell’impasto

Inizia la preparazione sciogliendo il lievito madre in acqua tiepida. In una ciotola capiente, unisci la farina e il sale, quindi versa lentamente l’acqua con il lievito. Impasta energicamente fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Se desideri un pane ancora più saporito, puoi aggiungere olive nere denocciolate e noci tritate durante la fase di impasto.

Una volta ottenuto l’impasto, coprilo con un canovaccio e lascialo lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino a quando non raddoppia di volume. Questo passaggio è fondamentale per garantire una buona lievitazione e una consistenza soffice.

Formazione delle pagnotte e farcitura

Dopo la lievitazione, riprendi l’impasto e dividilo in porzioni. Forma delle pagnotte e lasciale riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo, prepara il ripieno: taglia il capocollo a fette sottili e reidrata i pomodori secchi in acqua calda per qualche minuto. Una volta pronte le pagnotte, schiacciale delicatamente e farciscile con il capocollo, i pomodori secchi e la rughetta. Richiudi bene le pagnotte per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

Cottura e degustazione

Preriscalda il forno a 220°C e inforna le pagnotte per circa 30-35 minuti, o fino a quando non risultano dorate e croccanti. Una volta cotte, lasciale raffreddare su una griglia. Il risultato sarà un pane di grano duro farcito dal profumo irresistibile e dalla crosta croccante, perfetto da gustare da solo o accompagnato da formaggi e salumi.

Questa ricetta non solo celebra la tradizione della panificazione, ma offre anche un’opportunità per esplorare i sapori tipici del Sud Italia. Prova a servire il pane farcito con un’insalatina di rughetta e pomodori secchi, condita con l’olio di conservazione dei pomodori, per un’esperienza gastronomica completa.