Scopri come realizzare una treccia di pan brioche soffice e gustosa per tutta la famiglia.

Perché scegliere la treccia di pan brioche

La treccia di pan brioche è un dolce che conquista tutti, grandi e piccini. La sua consistenza soffice e il suo sapore delicato la rendono ideale per la colazione o la merenda. Prepararla in casa è un’ottima occasione per trascorrere del tempo in famiglia, coinvolgendo anche i più piccoli nella preparazione. Inoltre, il profumo che si sprigiona durante la cottura è irresistibile e riempie la casa di calore e dolcezza.

Ingredienti necessari per la preparazione

Per realizzare una perfetta treccia di pan brioche, avrai bisogno di ingredienti semplici e genuini. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina 00

100 g di zucchero

10 g di sale

250 ml di latte

100 g di burro

2 uova

25 g di lievito di birra fresco

Scorza di limone grattugiata (facoltativa)

Questi ingredienti ti permetteranno di ottenere un impasto morbido e profumato, perfetto per la tua treccia. Ricorda che la qualità degli ingredienti è fondamentale per un risultato ottimale.

Procedimento passo dopo passo

Iniziamo con la preparazione dell’impasto. In una ciotola, sciogli il lievito di birra nel latte tiepido e aggiungi un cucchiaino di zucchero per attivarlo. In un’altra ciotola, mescola la farina, lo zucchero rimanente e il sale. Fai un buco al centro e aggiungi le uova, il burro fuso e il latte con il lievito. Impasta il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Utilizza una planetaria con il gancio per facilitare il lavoro: quando l’impasto si stacca dalle pareti della ciotola e si attacca al gancio, significa che è pronto per la lievitazione. Copri l’impasto con un canovaccio e lascialo lievitare in un luogo caldo per circa un’ora, fino a quando non raddoppia di volume.

Una volta lievitato, sgonfia l’impasto e dividilo in tre parti uguali. Forma dei filoni e intrecciali per creare la treccia. Trasferisci la treccia su una teglia rivestita di carta da forno e lasciala lievitare nuovamente per 30 minuti. Prima di infornare, spennella la superficie con un tuorlo d’uovo per ottenere una doratura perfetta.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, fino a quando la treccia non sarà dorata. Lascia raffreddare su una griglia prima di servire.

Varianti e suggerimenti

La treccia di pan brioche può essere personalizzata in molti modi. Puoi aggiungere gocce di cioccolato, frutta secca o aromi come la vaniglia o la cannella per dare un tocco speciale. Inoltre, puoi servirla con marmellate, creme spalmabili o semplicemente con un velo di burro. Questa ricetta è perfetta per essere condivisa durante le feste o per una colazione in famiglia, rendendo ogni momento speciale.