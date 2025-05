Scopri come realizzare una torta salata ricotta e spinaci con il Bimby, perfetta per ogni occasione.

Ingredienti per la torta salata ricotta e spinaci

Per preparare una torta salata ricotta e spinaci per 4 persone, avrai bisogno di:

1 rotolo di pasta sfoglia

300 g di spinaci freschi

250 g di ricotta di pecora

50 g di parmigiano grattugiato

1 pizzico di pepe nero

Sale q.b.

1 tuorlo d’uovo per spennellare (opzionale)

Preparazione della torta salata

Inizia lavando accuratamente gli spinaci e cuocendoli al vapore per circa 5 minuti. Una volta cotti, strizzali bene per eliminare l’acqua in eccesso e tritali finemente. In una ciotola, unisci gli spinaci tritati con la ricotta, il parmigiano grattugiato, il pepe nero e un pizzico di sale. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Stendi la pasta sfoglia in una teglia rivestita di carta da forno, lasciando i bordi alti. Versa il ripieno di ricotta e spinaci sulla pasta sfoglia e livellalo con una spatola. Se desideri, puoi aggiungere cubetti di formaggio filante o pezzetti di prosciutto cotto per arricchire ulteriormente il ripieno.

Ripiega i bordi della pasta sfoglia verso l’interno e spennella la superficie con il tuorlo d’uovo per ottenere una doratura perfetta. Inforna a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a quando la torta salata non risulterà dorata e croccante.

Servire la torta salata ricotta e spinaci

Una volta cotta, lascia intiepidire la torta salata ricotta e spinaci prima di servirla. Questo piatto può essere gustato sia caldo che a temperatura ambiente, rendendolo ideale per pranzi all’aperto, picnic o cene informali con amici e familiari. Puoi prepararla in anticipo e conservarla in frigorifero, riscaldandola al momento di servirla.

Questa ricetta è perfetta per chi cerca un piatto unico vegetariano, semplice da realizzare e ricco di sapore. Con pochi ingredienti e passaggi, potrai sorprendere i tuoi ospiti con una torta salata dal gusto autentico e avvolgente.