Un patrimonio gastronomico da scoprire

Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua pizza, ma spesso le pizzerie più celebri non sono necessariamente le migliori. In questa città, il vero tesoro culinario si trova nelle pizzerie meno conosciute, quelle che non compaiono nelle guide gastronomiche ma che offrono un’autenticità e una qualità senza pari. Questi locali, spesso caratterizzati da un’atmosfera rustica e accogliente, sono gestiti da pizzaioli che considerano il loro lavoro una vera e propria missione, portando avanti tradizioni familiari che si tramandano da generazioni.

Le pizzerie da non perdere

Iniziamo il nostro viaggio da Vincenzo Durante, situato nel quartiere di Forcella. Qui, la specialità è la pizza fritta, preparata con ingredienti freschi e di alta qualità. La missione di Vincenzo è chiara: offrire un’esperienza autentica a chiunque varchi la soglia del suo locale. Non lontano, in piazza Mercato, i fratelli Ciro e Antonio propongono una pizza dal gusto moderno, con ripieni ricercati e una presentazione contemporanea. Tra le loro creazioni, spicca la Fattore Umano, una pizza che combina sapori tradizionali con un tocco innovativo.

Tradizione e innovazione

Un’altra pizzeria storica è quella di Vincenzo Esposito, attiva dal 1892. Qui, la tradizione si sposa con la qualità delle materie prime, creando pizze che raccontano la storia di Napoli. Da provare assolutamente la Marenna ‘a sarachiello, un piatto che unisce sapori locali in un’esplosione di gusto. Spostandoci a Fuorigrotta, troviamo Salvatore Urzitelli, un giovane pizzaiolo che ha saputo conquistare il palato dei napoletani con le sue pizze dedicate ai calciatori del Napoli. La sua pizzeria, che ha cambiato nome nel corso degli anni, è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della pizza tradizionale.

Un viaggio nei sapori napoletani

Non possiamo dimenticare Carmine de Lucia, che ha aperto la sua pizzeria nel 1910. Qui, l’atmosfera è rustica e accogliente, e le pizze sono preparate con ingredienti freschi e genuini. La Vesuvio e la pizza fritta sono solo alcune delle specialità da provare. Infine, Gigi Cacialli ha portato avanti la tradizione di famiglia con il suo locale in via Duomo, dove le pizze sono preparate con passione e attenzione ai dettagli. Ogni morso racconta una storia, quella di Napoli e della sua cultura gastronomica.