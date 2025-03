Ingredienti necessari per la preparazione

Per realizzare un delizioso riso e latte con gamberi rossi freschi, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

300 g di riso Carnaroli

200 g di gamberi rossi freschi

1 litro di latte intero

100 g di stracchino

50 g di rucola

50 g di ortiche fresche

Olio extravergine d’oliva q.b.

Succo di limone o arancia q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione del riso e latte con gamberi rossi

Iniziate la preparazione scaldando il latte in una pentola a fuoco lento. Quando il latte è caldo, aggiungete il riso Carnaroli e un pizzico di sale. Mescolate frequentemente per evitare che il riso si attacchi. Cuocete il riso fino a quando non assorbe il latte e diventa cremoso, ci vorranno circa 15-18 minuti.

Nel frattempo, pulite i gamberi rossi, rimuovendo il carapace e le interiora. In una padella, scaldate un filo d’olio e scottate i gamberi per pochi secondi, sfumandoli con succo di limone o arancia per un tocco di freschezza. Questo passaggio esalta il sapore dei gamberi e crea un contrasto vivace con la dolcezza del riso.

Assemblaggio del piatto e presentazione

Una volta che il riso è cotto, toglietelo dal fuoco e incorporate lo stracchino, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa. A questo punto, potete aggiungere la crema di ortiche e rucola, precedentemente frullate con un po’ d’olio e sale, per dare un accento erbaceo al piatto.

Per servire, disponete un cucchiaio di salsa alle ortiche sul piatto, adagiate il riso cremoso al centro e completate con i gamberi rossi scottati. Aggiungete un pizzico di pepe e qualche goccia di salsa per decorare. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla presentazione elegante.