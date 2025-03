Ingredienti freschi per un piatto unico

Il risotto con zucchine e gamberetti è un piatto che conquista per la sua versatilità e il suo sapore delicato. Gli ingredienti principali, zucchine e gamberetti, si combinano perfettamente, creando un equilibrio di sapori che rende ogni forchettata un’esperienza unica. Per preparare questo risotto, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. Le zucchine devono essere croccanti e i gamberetti freschi, preferibilmente acquistati da un pescivendolo di fiducia.

Il segreto del fumetto

Uno degli aspetti più importanti per ottenere un risotto saporito è la preparazione del fumetto. Questo brodo, realizzato con i gusci dei gamberetti, scalogno, alloro e un pizzico di sale, conferisce al riso un aroma intenso e avvolgente. Per prepararlo, basta raccogliere i gusci dei gamberetti in una casseruola con acqua e gli altri ingredienti, lasciando bollire per circa 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per esaltare il sapore del piatto finale.

Preparazione passo dopo passo

La preparazione del risotto con zucchine e gamberetti richiede attenzione e cura. Iniziate tritando finemente lo scalogno e facendolo appassire in una casseruola con un filo d’olio. Dopo un minuto, aggiungete le zucchine tagliate a cubetti e fate cuocere per un altro minuto. A questo punto, unite il riso e tostatelo per meno di un minuto, mescolando continuamente. Iniziate quindi a bagnare il riso con il fumetto, aggiungendo man mano che viene assorbito. Dopo circa 10 minuti, unite i gamberetti tritati e continuate la cottura fino a ottenere una consistenza cremosa. Prima di servire, aggiungete i gamberetti interi e una macinata di pepe fresco per completare il piatto.