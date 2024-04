Descrizione

Una pasta frolla friabile e delicata è fondamentale per la buona riuscita di biscotti e crostate: saperla preparare è indispensabile per chiunque ami dilettarsi nell’arte della pasticceria. Oggi vi proponiamo una variante alternativa alla pasta frolla classica: la ricetta del pasticcere Luca Montersino, con zucchero a velo e tuorli d’uovo. Proseguite la lettura e scoprite tutti i trucchi per preparare in casa un’eccellente e deliziosa pasta frolla, talmente burrosa da sciogliersi in bocca!