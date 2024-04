Pasta con melanzane: 10 ricette facili e veloci Le melanzane sono uno degli ortaggi più versatili in cucina, soprattutto per i primi piatti. Ecco delle ricette semplici e gustose.

Pasta con zucchine, gamberetti e zafferano: cremosa e saporita Come preparare la deliziosa pasta con zucchine, gamberetti e zafferano: una ricetta cremosa e saporita, perfetta da portare in tavola in estate.

Pasta con cavolfiore e tonno: ricetta cremosa e ricca di gusto Come cucinare la squisita pasta con cavolfiore e tonno sott’olio: una ricetta ricca di gusto e saziante, pronta da portare in tavola in soli 30 minuti.

Moussaka greca tradizionale: ricetta semplice per Bimby Come preparare con il Bimby la tradizionale moussaka greca con l’aiuto del Bimby: la ricetta originale del gustoso sformato a base di melanzane e carne.

Ravioli ripieni di scampi: ricetta di Antonino Cannavacciuolo Prepariamo insieme i gustosi ravioli ripieni di scampi crudi dello chef Antonino Cannavacciuolo: un elegante primo piatto dal delicato sapore di mare.

Risotto con gamberi surgelati e zafferano: aromatico e saporito Come preparare il risotto con gamberi surgelati e zafferano: un delizioso primo piatto dal sapore raffinato, perfetto da servire in un’occasione speciale.

Gnocchi di zucchine light senza patate: ricetta semplice e gustosa Come preparare i gustosi e invitanti gnocchi di zucchine light: un primo piatto leggero, aromatico e saporito, ideale da portare in tavola in estate.