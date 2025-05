Il ritorno di un’icona gastronomica

Dopo un lungo periodo di chiusura durato quasi due anni e mezzo, La Barrocciaia di piazza Cavallotti a Livorno riapre finalmente le sue porte. Questo storico locale, che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la comunità, è pronto a scrivere un nuovo capitolo sotto la gestione della famiglia Citi. Jacopo e Diego Citi, già noti nel settore gastronomico per la loro risto-macelleria, hanno deciso di investire in questo progetto, portando con sé la loro esperienza e passione per la cucina toscana.

Un progetto di riqualificazione urbana

La riapertura di La Barrocciaia si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione urbana di piazza Felice Cavallotti, un’area che sta vivendo un processo di rinnovamento. I fratelli Citi hanno intenzione di restituire alla città un luogo di aggregazione, dove la qualità dei prodotti e l’accessibilità dei prezzi siano al centro dell’offerta. “Vogliamo che questo locale diventi un punto di ritrovo per tutti, dove si possa gustare un buon pasto senza spendere una fortuna”, affermano i nuovi gestori.

Tradizione e innovazione nel menù

Nonostante le novità, l’obiettivo principale dei Citi è quello di mantenere intatta l’anima della trattoria. “Ci sarà qualche piatto da osteria, ma punteremo principalmente su panini e taglieri”, spiegano. La scelta di mantenere la tradizione gastronomica è fondamentale per i nuovi gestori, che intendono onorare la storia del locale. La ristrutturazione ha rispettato l’impronta originaria, dando nuova vita agli spazi senza stravolgerne l’essenza. Lo staff, composto da una decina di persone, è pronto ad accogliere i clienti per pranzi, cene e aperitivi, contribuendo a creare un’atmosfera conviviale e accogliente.

Collaborazioni e futuro

In aggiunta alla riapertura, la famiglia Citi ha già avviato collaborazioni con il vicino locale Il Barroccino, creando sinergie che promettono di arricchire ulteriormente l’offerta gastronomica della zona. Con un forte focus sulla qualità e sull’uso di ingredienti freschi e locali, La Barrocciaia si propone di diventare un punto di riferimento non solo per i livornesi, ma anche per i visitatori della città. L’inaugurazione del locale, avvenuta lo scorso martedì, segna un momento di rinascita per piazza Cavallotti, un luogo che torna a vivere grazie alla passione e all’impegno dei nuovi gestori.