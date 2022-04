Descrizione

Il risi e bisi è una classica ricetta veneta, che affonda le sue origini presumibilmente in epoca bizantina e che durante la Repubblica di Venezia veniva servita durante i festeggiamenti in onore di San Marco, il 25 aprile. Il risi e bisi è una via di mezzo tra un risotto e una minestra: una densa e nutriente zuppa di riso e piselli cucinata con soffritto di cipolla, brodo di carne, burro e parmigiano, talvolta arricchita con l’aggiunta di pancetta. Scopriamo insieme come prepararlo seguendo la ricetta tradizionale.