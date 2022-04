Cordon bleu di zucchine: ricetta stuzzicante, semplice e gustosa

La ricetta facile e veloce dei muffin con zucchine e pancetta affumicata: deliziosi tortini rustici ideali da servire come antipasto o aperitivo.

La ricetta semplice e sfiziosa dei panini fritti ripieni di scamorza: ottimi da servire come antipasto o gustare come finger food.

La ricetta facile e veloce dei bastoncini di pane fritto impanati con uova e pangrattato, ottimi da gustare caldi come antipasto o finger food.

La ricetta facile e veloce dell’aglio confit all’olio extravergine d’oliva: una conserva semplice e ricca di gusto, ottima da utilizzare come condimento.

La ricetta semplice e sfiziosa della placinta ripiena di ricotta e parmigiano: una soffice focaccia cotta in padella, tipica dell’Est Europa.

La ricetta semplice e gustosa dell’hummus di ceci alle erbe aromatiche: veloce da preparare e ricco di gusto, ideale da servire come antipasto.

La ricetta facile e veloce della torta salata con porri e patate: una stuzzicante quiche di pasta brisée, ottima da servire come antipasto o piatto unico.

Come preparare in casa il delizioso carpaccio di scorfano con avocado e funghi finferli: un antipasto di mare raffinato e stuzzicante.

La ricetta semplice e gustosa delle focaccine di patate e rosmarino: irresistibilmente soffici e fragranti, ottime da gustare in ogni occasione.

Come preparare il tuorlo nel nido di carote: una ricetta sfiziosa e primaverile, ideale da proporre sia come antipasto, sia come secondo piatto.