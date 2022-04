Descrizione

I burger di zucchine e patate sono dei gustosi e stuzzicanti medaglioni preparati con l’aggiunta di uova, parmigiano grattugiato ed erbe aromatiche, ideali da servire come alternativa vegetariana ai classici burger di carne. Sono semplicissimi da realizzare e perfetti da proporre anche ai bambini. Serviteli come secondo piatto o antipasto, oppure utilizzateli per preparare dei deliziosi panini imbottiti.