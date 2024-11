Ingredienti per un risotto indimenticabile

Per preparare un risotto al cavolo rosso e fonduta di parmigiano per quattro persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

320 g di riso Arborio

1 cavolo cappuccio rosso

2 cipolle

1 scalogno

60 g di parmigiano grattugiato

1 litro di brodo vegetale

1 bicchiere di vino bianco

30 g di burro

noci tostate q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

latte q.b.

Preparazione del brodo vegetale

Inizia preparando il brodo vegetale: in una casseruola, unisci sedano, carote e cipolle, coprendo il tutto con 2 litri d’acqua. Aggiungi un pizzico di sale e lascia cuocere per almeno un’ora. Una volta pronto, filtra il brodo e tienilo in caldo.

Creazione della crema di cavolo cappuccio

Mondate il cavolo cappuccio, tagliandolo a strisce. In una casseruola, fai stufare il cavolo con una cipolla tritata e un po’ di brodo, aggiungendo liquido man mano che si asciuga. Quando il cavolo è tenero, frullalo e filtralo per ottenere una crema liscia e vellutata.

La cottura del risotto

In un’altra casseruola, fai appassire lo scalogno in un velo d’olio. Aggiungi il riso e tostalo finché non diventa caldo. Sfuma con il vino bianco e inizia a bagnare il riso con il brodo caldo, mescolando frequentemente. A metà cottura, incorpora qualche cucchiaio di crema di cavolo e termina la cottura del riso.

Preparazione della fonduta di parmigiano

In una piccola casseruola, scalda il latte fino a quasi portarlo a ebollizione. Spegni il fuoco e aggiungi il parmigiano grattugiato, mescolando fino a ottenere una salsa omogenea. Tieni la fonduta in caldo su un bagnomaria.

Impiattamento e abbinamenti

Manteca il risotto con burro e parmigiano, poi coprilo e lascialo riposare per qualche minuto. Servilo nei piatti, completando con la fonduta di parmigiano e noci tostate sbriciolate. Per accompagnare questo piatto, scegli un vino rosso gentile, come le Schiave dell’Alto Adige, che si sposa perfettamente con i sapori del risotto.