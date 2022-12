Descrizione

Il risotto con champagne e tartufo è una ricetta gourmet perfetta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in grande stile. Questo elegante primo piatto vegetariano (che potete rendere vegano semplicemente omettendo l’aggiunta del burro) si prepara con ingredienti semplici ma ricchi di gusto: scalogno come base aromatica, tartufo nero grattugiato e in scaglie e champagne, che regala al risotto una nota di dolcezza. Portatelo in tavola a Capodanno per stupire i vostri ospiti e trascorrere una serata indimenticabile all’insegna del buon cibo.