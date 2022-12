Descrizione

Il rotolo red velvet è un dolce elegante che potete realizzare per chiudere in bellezza il cenone di Capodanno. Ispirato alla classica torta red velvet americana, questo rotolo è composto da una soffice base di pasta biscotto al cacao dal colore rosso intenso, farcita con una delicata crema al mascarpone. Il rotolo red velvet è un dessert tanto cremoso e raffinato, quanto semplice da preparare, perfetto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, così come qualsiasi altra occasione speciale.