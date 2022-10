Come cucinare le squisite lasagne vegane con zucca e carne vegetale: un gustosissimo primo piatto autunnale, rustico e appetitoso.

Come preparare le gustosissime tagliatelle con zucca e pancetta: un delizioso primo piatto autunnale che piace a grandi e piccini.

La ricetta semplice e gustosa dei ravioli di zucca e ricotta con pesto alle noci: un primo piatto gourmet ideale da servire in autunno.

La ricetta semplice e gustosa del minestrone autunnale di verdura e legumi con ricotta salata: un ottimo primo piatto per la stagione fredda.

La ricetta facile e veloce della pasta con ceci e broccoli: un gustoso primo piatto vegano, sano e nutriente, ideale da servire anche come piatto unico.

Come preparare in casa i prelibati ravioli di patate con salsa ai funghi champignon: una gustosa ricetta dal sapore squisitamente autunnale.

La ricetta facile, veloce e gustosa del tortino di patate e funghi champignon: un piatto unico ideale da preparare e servire in autunno.

Come preparare i deliziosi e invitanti conchiglioni al salmone affumicato e porri: un primo piatto appetitoso e saporito, ideale da servire la domenica.

Come cucinare la zuppa di castagne e fagioli: una calda, confortevole e sostanziosa ricetta vegana, ideale da portare in tavola in autunno.