Un piatto che sorprende

Il risotto con fontina e mele è una preparazione che conquista al primo assaggio. Questo piatto unisce la cremosità del riso alla dolcezza delle mele, creando un equilibrio perfetto tra sapori. La fontina, con il suo gusto intenso e avvolgente, si sposa magnificamente con la freschezza delle mele verdi, rendendo ogni boccone un’esperienza unica. Ideale per una cena elegante o per sorprendere gli ospiti, questo risotto è facile da preparare e richiede ingredienti semplici ma di qualità.

Ingredienti e preparazione

Per preparare il risotto con fontina e mele, avrai bisogno di riso Carnaroli, burro, fontina, parmigiano, mele verdi, brodo vegetale e un tocco di kirsch per sfumare. Inizia tostando il riso in una casseruola con burro e un pizzico di sale per 2-3 minuti. Aggiungi il kirsch e poi il brodo, un mestolo alla volta, fino a cottura ultimata. Una volta cotto, manteca il risotto con burro, parmigiano e fontina a cubetti, aggiungendo le mele tagliate a dadini. Lascia riposare per qualche minuto prima di servire, completando il piatto con fettine di mela e, se desideri, salvia fritta per un tocco croccante.

Varianti e suggerimenti

Esistono molte varianti del risotto con fontina e mele. Puoi provare ad aggiungere ingredienti come speck o noci per un sapore ancora più ricco. Inoltre, l’abbinamento con un vino bianco secco può esaltare ulteriormente i sapori del piatto. Non dimenticare di sperimentare con diverse varietà di mele: le mele Renetta, ad esempio, offrono una dolcezza diversa che può arricchire il tuo risotto. Questo piatto è perfetto per ogni stagione, grazie alla versatilità delle mele e alla cremosità del risotto che lo rendono sempre appetitoso.