Ingredienti per il risotto cremoso alle vongole

Per preparare un delizioso risotto cremoso alle vongole, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

350 g di riso Carnaroli

1 kg di vongole fresche

1 litro di brodo di pesce

2 rametti di prezzemolo

2 spicchi di limone

1 bicchiere di vino bianco secco

50 g di burro

100 g di robiola

4 rametti di dragoncello

Sale e pepe q.b.

Preparazione delle vongole

Il primo passo per un risotto perfetto è la preparazione delle vongole. Inizia mettendo le vongole in una casseruola con un filo d’olio, il prezzemolo e il limone. Copri e cuoci a fuoco medio per 3-4 minuti, finché non si aprono. Una volta cotte, sgusciale, tenendo da parte alcune per la decorazione finale. Filtra il fondo di cottura attraverso un colino a maglia fine, in modo da eliminare eventuali residui di sabbia.

Cottura del risotto

In una casseruola, tosta il riso con una noce di burro per 2-3 minuti, quindi sfuma con il vino bianco. Aggiungi il brodo poco per volta, mescolando frequentemente. Dopo circa 13-15 minuti, il riso dovrebbe essere al dente. A questo punto, manteca il risotto con un’altra noce di burro, la robiola e il dragoncello. Aggiungi il fondo di cottura delle vongole filtrato, assaggiando per regolare la sapidità. Completa il piatto con le vongole sgusciate e qualche goccia di limone, decorando con le vongole intere.

Abbinamenti e consigli

Per esaltare il sapore del risotto cremoso alle vongole, è consigliabile abbinarlo a un vino bianco fresco e sapido, come il Colli di Luni Vermentino. Questo vino, prodotto in prossimità del mare, si sposa perfettamente con i sapori del piatto, creando un’armonia di gusti che conquisterà i tuoi ospiti. Servi il risotto caldo, per apprezzarne al meglio la cremosità e il profumo.