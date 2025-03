Introduzione agli scone

Gli scone sono un dolce tipico della tradizione anglosassone, particolarmente apprezzati durante l’ora del tè. Questi deliziosi bocconcini possono essere preparati in molte varianti, ma oggi ci concentreremo su una ricetta che unisce la dolcezza della banana e la croccantezza delle mandorle. Gli scone alle banane e mandorle sono perfetti per una merenda golosa o per un brunch con amici.

Ingredienti necessari

Per realizzare circa 18-20 scone, avrete bisogno di:

250 g di farina

50 g di burro freddo

50 g di zucchero

1 cucchiaio di lievito in polvere

1 pizzico di sale

1 uovo

1 banana matura

100 g di yogurt

50 ml di panna

Mandorle a lamelle per decorare

Latte per spennellare

Preparazione degli scone

Iniziate la preparazione degli scone alle banane e mandorle unendo in una ciotola il burro freddo, la farina, il lievito, lo zucchero e il sale. Mescolate bene fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete l’uovo, lo yogurt e la panna, amalgamando il tutto fino a formare un impasto grezzo. Incorporate infine la banana tagliata a pezzetti, mescolando delicatamente per non schiacciare troppo la frutta.

Spolverate il piano di lavoro con un po’ di farina e stendete l’impasto fino a ottenere uno spessore di circa 2 cm. Ripiegate l’impasto su se stesso e stendetelo nuovamente fino a uno spessore di 3 cm. Ritagliate dei dischi utilizzando un coppapasta e riunite i ritagli per ottenere altri scone, facendo attenzione a non lavorare troppo l’impasto.

Cottura e presentazione

Preriscaldate il forno a 180°C e rivestite una teglia con carta da forno. Mescolate un uovo con un paio di cucchiai di latte e spennellate la superficie degli scone. Cospargete con le lamelle di mandorla e infornate per circa 18-20 minuti, o fino a quando gli scone non saranno dorati. Una volta cotti, lasciateli raffreddare su una griglia e serviteli tiepidi o a temperatura ambiente, accompagnati da marmellata o crema di nocciole.

Varianti e consigli

Questa ricetta può essere personalizzata a piacere. Potete aggiungere gocce di cioccolato, frutta secca o spezie come la cannella per dare un tocco in più. Gli scone alle banane e mandorle sono versatili e possono essere serviti in diverse occasioni, dalla colazione al tè pomeridiano. Sperimentate e trovate la vostra combinazione preferita!