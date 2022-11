Risotto alla vellutata zucca in friggitrice ad aria: ricetta rustica

Descrizione

La friggitrice ad aria può essere utilizzata in sostituzione alla classica friggitrice per ottenere dei piatti croccanti e saporiti con pochi grassi, ma anche in alternativa al forno ventilato. In particolare, è possibile gratinare in pochissimo tempo un’ampia verietà di piatti, dai primi ai contorni. Oggi vi proponiamo una ricetta autunnale semplice ma ricca di gusto, arricchita con scamorza affumicata e parmigiano grattugiato: il risotto alla vellutata di zucca gratinato con la friggitrice ad aria. Croccante in superficie, cremoso e filante all’interno: una volta assaggiato non potrete più farne a meno!