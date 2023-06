Forte dei Marmi è una delle località balneari più rinomate della Versilia, in provincia di Lucca. Tra le sue attrazioni, oltre alle belle spiagge e alla vita mondana, c’è anche la gastronomia, basata soprattutto sui prodotti del mare. Tra i numerosi ristoranti di pesce che si trovano sul litorale, uno dei più famosi è La Barca, inaugurato nel lontano 1906 e gestito da oltre 50 anni dalla famiglia Petrucci. La Barca è un ristorante che propone una cucina tradizionale a base di prodotti ittici e non solo, in un ambiente accogliente e familiare. Scopriamo insieme dove si trova esattamente, gli orari di apertura e quanto costa mediamente una cena.

Ristorante La Barca: storia e location

La Barca si trova sul lungomare di Forte dei Marmi, in viale Italico 3, a pochi passi dalla spiaggia e dal centro. Il ristorante ha una storia particolare e affascinante, che nasce nel 1906, quando il capitano Leo Tacchella ormeggiò per l’ultima volta la sua imbarcazione a Forte dei Marmi, esattamente sulla spiaggia in cui oggi di trova La Barca. Dopo una vita trascorsa a trasportare vino dall’Elba a Forte dei Marmi, decise di aprire un ristorante di pesce, che 60 anni più tardi venne rilevato da Piero Petrucci, che ancora oggi lo gestisce con passione e professionalità.

Il ristorante dispone di due sale interne, arredate con semplicità in stile marinaro, e di un’ampia veranda esterna parzialmente coperta, in cui nella bella stagione si può mangiare all’aperto circondati dal verde. La Barca apre il lunedì a pranzo e dal mercoledì alla domenica sia a pranzo che a cena.

Menù e prezzi

La Barca è un ristorante che punta tutto sulla freschezza e sulla qualità dei prodotti, con tantissimi piatti a base di pesce fresco, fedeli alla tradizione toscana, come il gran fritto viareggino e le triglie alla livornese. La sua cucina prende spunto dai sapori autentici del territorio e include anche diversi antipasti, primi e secondi di terra, che esaltano il gusto e la bontà della cucina toscana.

Si può ordinare alla carta, tra una vasta selezione di antipasti, primi, secondi e contorni, oppure lasciarsi guidare in un percorso degustativo che include piatti di terra e di mare, al costo complessivo di 80 euro, bevande escluse.

Il menù degustazione deve essere scelto da tutto il tavolo e comprende le seguenti portate:

Aperitivo – bocconcino di benvenuto

Trittico di antipasti di mare del giorno

Pappardelle casalinghe in salsa di giornata

Ombrina di fondale con pomodorini, capperi e olive

Dessert a scelta

Scegliendo dal menù alla carta si spendono in media 25 euro per gli antipasti, 22 euro per i primi, 26 euro per i secondi e 9 euro per i contorni. I piatti in assoluto più costosi presenti in menù sono il Gran Crudo di mare (42 euro), le bavette al limone e pepe all’astice nel tegame (33 euro) e l’aragosta al vapore su verdure crude (64 euro),

La Barca mette a disposizione nel proprio menù anche una selezione di piatti per bambini come le penne o gli gnocchi al pomodoro (14 euro) e il mix di gamberi e patatine fritte (18 euro).