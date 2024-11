Origini e storia dei roccocò napoletani

I roccocò napoletani sono un simbolo della tradizione culinaria campana, in particolare durante il periodo natalizio. Questi biscotti, che risalgono al XVIII secolo, devono il loro nome al termine francese “rocaille”, che si riferisce alla loro forma rotonda e irregolare, simile a piccoli ciottoli decorativi. La loro presenza sulle tavole delle festività è un segno di convivialità e generosità, tipico della cultura partenopea.

Ingredienti e preparazione dei roccocò

La preparazione dei roccocò è semplice e richiede pochi ingredienti, rendendoli un dolce accessibile a tutti. Non contengono burro né olio, il che li rende leggeri e poco grassi. Gli ingredienti principali includono farina, zucchero, mandorle, scorze d’arancia e un mix di spezie come cannella, chiodi di garofano, pepe bianco e noce moscata. Queste spezie conferiscono ai biscotti un aroma intenso e avvolgente, che conquista al primo morso.

Per preparare i roccocò, si inizia tostando le mandorle e tritandole fino a ottenere una farina sottile. Successivamente, si mescolano farina, zucchero e scorze di agrumi, aggiungendo il pisto di spezie e la farina di mandorle. L’impasto viene poi lavorato a mano fino a ottenere una consistenza omogenea, da cui si ricavano delle ciambelline compatte.

La tradizione del consumo dei roccocò

Una delle caratteristiche più affascinanti dei roccocò è la loro consistenza dura, che ha portato a definirli “spaccadenti”. Per gustarli al meglio, è consuetudine intingerli in vini dolci o liquori come il marsala o il vin santo, che ne ammorbidiscono la struttura e ne esaltano il sapore speziato. La tradizione vuole che questi biscotti vengano offerti generosamente durante le festività, ma è difficile resistere alla tentazione di “rubare” un roccocò dopo l’altro, rendendoli irresistibili.

Nonostante le varianti moderne che includono cacao o altri ingredienti, la ricetta tradizionale rimane la preferita, mantenendo intatto il suo carattere autentico. Preparare e gustare i roccocò è un modo per immergersi in una delle tradizioni più antiche della cucina natalizia campana, un vero e proprio viaggio nei sapori e nei profumi delle feste.