Ingredienti per il rombo al lemongrass

Per preparare il rombo al lemongrass con asparagi e peperoni confit, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4 tranci di rombo fresco

2 gambi di lemongrass

200 g di asparagi freschi

2 peperoni rossi

1 scalogno

Qualche rametto di timo fresco

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione del piatto

Iniziamo la preparazione del rombo al lemongrass. Per prima cosa, preriscalda il forno a 180°C. Nel frattempo, pulisci i peperoni, rimuovendo i semi e tagliandoli a strisce. Cuocili a bassa temperatura in una padella con un filo d’olio, fino a quando non diventano teneri e dolci. Questo processo esalta il loro sapore naturale.

Per il rombo, disponi i tranci su una teglia rivestita di carta da forno. Cospargi con scalogno tritato, timo fresco e il lemongrass tagliato finemente. Aggiungi un pizzico di sale e pepe. Cuoci in forno per circa 20 minuti.

Negli ultimi 5 minuti di cottura, aggiungi gli asparagi precedentemente puliti e tagliati a metà. Questo garantirà che rimangano croccanti e freschi, bilanciando la morbidezza del pesce e la dolcezza dei peperoni.

Impiattamento e presentazione

Una volta che il rombo è cotto, servilo su un piatto ampio, affiancato dai peperoni confit e dagli asparagi. Per un tocco finale, guarnisci con fette di lemongrass e un filo d’olio extravergine d’oliva. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla presentazione elegante.

Il rombo al lemongrass con asparagi e peperoni confit è un secondo piatto che conquisterà i tuoi ospiti, perfetto per una cena speciale o un pranzo raffinato. Sperimenta con le quantità e gli ingredienti per personalizzare la ricetta secondo i tuoi gusti!