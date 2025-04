Un piatto che sorprende

Il roast beef su carpaccio di pere al gorgonzola è un secondo piatto che riesce a sorprendere per la sua combinazione di sapori e consistenze. Ideato dalla chef Isa Mazzocchi, del ristorante La Palta, questo piatto è un perfetto equilibrio tra la freschezza delle pere e la sapidità del gorgonzola, rendendolo ideale per chi cerca un’esperienza culinaria raffinata. La dolcezza della frutta si sposa magnificamente con la carne, creando un contrasto che conquista il palato.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto per quattro persone, avrai bisogno di: 500 grammi di roast beef, 80 grammi di gorgonzola, 1 pera, miele, gherigli di noce, rucola e uvetta. La preparazione inizia con la pulizia della carne, eliminando eventuali tessuti connettivi. Massaggia il roast beef con olio, sale e pepe, quindi adagialo su una teglia con rosmarino, salvia e alloro. Cuocilo in forno a 250 °C per circa 10-12 minuti, poi lascialo riposare avvolto in carta alluminio per almeno 10 minuti.

Assemblaggio del piatto

Nel frattempo, lava la pera e tagliala a fettine sottili con una mandolina, creando un carpaccio. Disponi le fettine di pera nei piatti e, una volta che il roast beef ha riposato, taglialo a fette e adagialo sopra il carpaccio di pera. Completa il piatto con pezzetti di gorgonzola, un filo di miele, gherigli di noce, foglie di rucola e qualche uvetta. Questo piatto non è solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla presentazione elegante.

Un’esperienza culinaria da non perdere

Il roast beef su carpaccio di pere al gorgonzola è un piatto che può essere servito in occasioni speciali o durante una cena tra amici. La sua preparazione richiede attenzione ai dettagli, ma il risultato finale ripaga ampiamente lo sforzo. Questo piatto è un esempio perfetto di come ingredienti semplici possano trasformarsi in un’esperienza gastronomica straordinaria. Non perdere l’occasione di provarlo e stupire i tuoi ospiti con un piatto gourmet che parla di tradizione e innovazione.