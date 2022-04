Descrizione

Il rotolo di pollo alla cacciatora è un rustico e appetitoso secondo piatto che ha come protagonista il petto di pollo, farcito con un ricco e gustoso ripieno a base di spinaci, funghi e speck. Se pensate che il petto di pollo si presti solamente a preparazioni spartane e poco gustose, non dovete far altro che assaggiare questo piatto. Stuzzicante, morbidissimo e aromatico: questo rotolo di pollo cotto al forno con l’aggiunta di vino bianco è perfetto da portare in tavola nelle grandi occasioni e diventa ancora più buono se arricchito con del formaggio filante.