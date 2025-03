Scopri come preparare questi sfiziosi rustici per un aperitivo da chef.

Ingredienti per i rustici di pasta sfoglia

Per realizzare questi rustici di pasta sfoglia ripieni di scamorza e pesto, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

200 g di scamorza

50 g di burro

50 g di farina

500 ml di latte

1 porro

1 uovo

Sale e pepe q.b.

Pesto q.b.

Preparazione della besciamella alle erbe

Iniziamo la preparazione dei rustici con la besciamella alle erbe. Tritate finemente il porro e fatelo appassire in una casseruola con 50 g di burro e una presa di sale per circa 10 minuti. Aggiungete 10 g di burro e fatelo sciogliere, quindi unite la farina e il latte scaldato con un pizzico di sale e pepe. Mescolate finché non si sarà addensato, quindi spegnete e lasciate raffreddare. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una crema liscia e saporita, perfetta per farcire i vostri rustici.

Assemblaggio dei rustici

Una volta che la besciamella è pronta, tagliate la scamorza in strisce sottili o grattugiatela. Stendete i rotoli di sfoglia e ricavate 16 dischi di circa 10 cm di diametro. Spennellate 8 dischi con un uovo sbattuto e sovrapponete gli altri 8. Posizionate le basi su una placca foderata con carta da forno e farcitele al centro con un cucchiaio di besciamella, un cucchiaino di pesto e qualche striscia di scamorza. Ritagliate 8 dischi di 8 cm di diametro dalla sfoglia rimanente e utilizzateli per chiudere i rustici, spennellando i bordi delle basi con un po’ di uovo per sigillare bene il ripieno.

Cottura e presentazione

Premete bene i bordi con i rebbi di una forchetta e spennellate la superficie con l’uovo sbattuto. Infornate a 200 °C per circa 20 minuti, fino a quando i rustici non saranno dorati e croccanti. Una volta sfornati, serviteli caldi, con il ripieno ancora fondente. Questi rustici di pasta sfoglia ripieni di scamorza e pesto sono perfetti per un aperitivo o un antipasto, e sicuramente conquisteranno i vostri ospiti con il loro sapore avvolgente e la loro consistenza croccante.