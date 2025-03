La torta di mele: un classico intramontabile

La torta di mele è uno dei dolci più amati della tradizione culinaria italiana. La sua versatilità la rende perfetta per ogni occasione, dalla colazione al dessert dopo cena. Con l’avvento della friggitrice ad aria, preparare questa delizia è diventato ancora più semplice e veloce. La friggitrice ad aria consente di ottenere una torta morbida e profumata, mantenendo il sapore autentico delle mele. In questo articolo, esploreremo una ricetta vegana per la torta di mele, ideale anche per chi ha intolleranze alimentari.

Ingredienti per la torta di mele vegana

Per preparare la torta di mele in friggitrice ad aria, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici e naturali. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina 00

150 g di zucchero di canna

100 ml di latte vegetale (soia, mandorla o avena)

80 ml di olio di semi

3 mele (meglio se di varietà dolci)

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di cannella (opzionale)

Questi ingredienti ti permetteranno di realizzare una torta soffice e gustosa, perfetta per ogni palato.

Preparazione della torta di mele in friggitrice ad aria

La preparazione della torta di mele è davvero semplice. Inizia sbucciando e tagliando le mele a cubetti. In una ciotola, mescola la farina, lo zucchero, il lievito e la cannella. In un’altra ciotola, unisci il latte vegetale e l’olio, quindi versa gli ingredienti liquidi in quelli secchi, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Infine, aggiungi le mele e mescola delicatamente.

Versa l’impasto in uno stampo adatto alla friggitrice ad aria e cuoci a 160°C per circa 25-30 minuti. Controlla la cottura con uno stecchino: se esce asciutto, la torta è pronta!

Varianti e suggerimenti

Questa torta di mele vegana può essere personalizzata in molti modi. Puoi aggiungere noci o mandorle tritate per un tocco croccante, oppure sostituire le mele con altre frutta di stagione. Inoltre, se desideri una torta ancora più umida, puoi aggiungere un po’ di purea di mele all’impasto. Non dimenticare di servire la torta con una spolverata di zucchero a velo o una pallina di gelato vegano per un dessert ancora più goloso!

In conclusione, la torta di mele cotta in friggitrice ad aria è un dolce semplice e veloce da preparare, perfetto per chi cerca una ricetta sana e gustosa. Provala e lasciati conquistare dal suo sapore unico!