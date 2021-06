Descrizione

Il rustico con speck e zucchine è una gustosa torta salata preparata con un doppio strato di pasta sfoglia e arricchita con l’aggiunta di scamorza affumicata. Una quiche ricca di gusto, ottima da servire sia come antipasto, sia come ricco e invitante piatto unico. Piace a grandi e piccini ed è perfetta anche per un picnic o un pranzo al mare. Scoprite quali ingredienti occorrono e provatela!