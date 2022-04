Descrizione

Il sale aromatizzato al vino rosso è un condimento semplicissimo da preparare in casa con soli due ingredienti, che potete utilizzare per insaporire e impreziosire qualsiasi pietanza. Provatelo sulle focacce, sulla carne o sul pesce, oppure macinatelo e utilizzatelo per condire anche le insalate e qualsiasi altro piatto vi venga in mente.