Descrizione

Le sfogliatelle veloci al cioccolato sono dei golosi dolcetti di pasta sfoglia, che si preparano in pochi minuti utilizzando come ripieno la deliziosa crema di burro al cioccolato. Sono molto simili alle sfogliatine al cioccolato fondente in scaglie, altrettanto golose e ottime da servire non solo a colazione o a merenda, ma anche a fine pasto come dessert.