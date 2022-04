Carpaccio di scorfano con avocado e funghi: antipasto gourmet

Descrizione

Se amate consumare il pesce crudo, provate il delizioso carpacco di scarfano con avocado e funghi scottati in padella: un piatto dal sapore e profumo aromatico, ideale da servire sia come antipasto di mare, sia come secondo piatto. Potete acquistare il carpaccio pronto dal vostro pescivendolo di fiducia, oppure prepararlo in casa a partire da un filetto di scorfano precedentemente abbattuto.