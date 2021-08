Per i picnic con i fiocchi dovete preparare ricettine dolci e salate, per soddisfare tutti, ad esempio queste pietanze sfiziose.

Il piatto ideale per la bella stagione, l’insalata di pasta al pesto, sfiziosa ma nutriente.

Golose, perfette per l’aperitivo o per qualche gita fuori porta, non potete resistere alle quiches ripiene di pancetta, pomodorini e formaggio.