Descrizione

La torta salata con carne e zucchine è una deliziosa quiche di pasta sfoglia, dal ripieno sostanzioso e ricco di gusto. La ricetta che vi proponiamo è di una semplicità unica: facile e veloce da preparare, così gustosa che non potrete più farne meno. Provatela come piatto unico, oppure proponetela come antipasto rustico.