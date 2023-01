Descrizione

La salsa olandese è una deliziosa alternativa alla maionese, perfetta per accompagnare carne, pesce, patate e altre verdure, crude o cotte. Il nome non deve trarre in inganno: la salsa olandese è di origini francesi ed è considerata una delle cinque salse madri, insieme alla salsa vellutata, alla besciamella, al fondo fondo bruno e alla salsa di pomodoro. Con il Bimby potrete preparare in pochissimo tempo la classica salsa olandese, utilizzando ingredienti freschi e di qualità: tuorli d’uovo, burro chiarificato, succo di limone e pepe bianco. Scoprite le dosi e il procedimento completo!