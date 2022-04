Descrizione

Vorreste cucinare un secondo piatto che metta d’accordo tutta la famiglia e non vi impieghi troppo tempo? Ecco un’idea facile e veloce: delle semplici scaloppine con funghi misti, pronte da servire in pochi minuti e adatte a qualsiasi occasione. Prepararle è un attimo: giusto il tempo di cuocerle in padella con del burro e servirle con la cremosissima e aromatica salsa di funghi e panna.