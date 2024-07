Descrizione

A portare in tavola le scaloppine non si sbaglia mai: tenere e saporite, una gioia per il palato di grandi e piccini! Oggi vi proponiamo questo squisito secondo piatto in una veste autunnale, decisamente rustica e invitante. Non perdetevi la ricetta delle scaloppine di maiale ai funghi cotte al forno: morbide dentro, croccanti e dorate fuori, una vera delizia!