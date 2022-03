Descrizione

Le scaloppine con prosciutto e formaggio sono una sfiziosa via di mezzo tra le semplici scaloppine al burro cotte in padella e le deliziose cotolette alla valdostana. Si preparano in pochissimi minuti e sono incredibilmente sfiziose, ottime da portare in tavola ancora calde e filanti con una semplice insalata mista o un contorno più gustoso ed elaborato.