La tradizione degli scones e la loro variante al cacao

Gli scones sono dolci tipici della tradizione scozzese, apprezzati in tutto il Regno Unito. Questi piccoli bocconcini, solitamente serviti con panna e marmellata, possono essere preparati in molte varianti. Tra queste, gli scones al cacao con crema bianca rappresentano una deliziosa alternativa, perfetta per chi ama i sapori intensi e golosi. La ricetta che andremo a scoprire è semplice e veloce, grazie all’ausilio del Bimby, un robot da cucina che facilita la preparazione degli impasti.

Ingredienti e preparazione degli scones al cacao

Per preparare gli scones al cacao con crema bianca, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. L’impasto, arricchito con cacao amaro, risulta soffice e fragrante, mentre la crema al formaggio dolce aggiunge un tocco di eleganza. Gli ingredienti principali includono farina, zucchero, burro, cacao e lievito istantaneo. Grazie al Bimby, l’impasto si prepara in pochi minuti, garantendo una consistenza perfetta. Dopo aver mescolato gli ingredienti, è consigliabile far riposare l’impasto in frigorifero per una lavorazione più agevole.

La crema bianca: un tocco di dolcezza

La crema bianca, a base di burro e formaggio spalmabile, è l’elemento che rende questi scones davvero speciali. Montata fino a ottenere una texture liscia e vellutata, può essere facilmente utilizzata per farcire gli scones con un sac à poche. Per un tocco esotico, puoi sostituire il formaggio spalmabile con mascarpone e aggiungere cocco rapé all’impasto. Inoltre, aromatizzare la crema con estratto di cocco o lime grattugiato può creare un contrasto fresco e sorprendente, perfetto per l’estate.

Servire e gustare gli scones al cacao

Questi scones al cacao con crema bianca sono ideali per ogni occasione, che si tratti di una merenda speciale o di un buffet dolce. Possono essere serviti con tè, caffè o una tazza di cioccolata calda, rendendo ogni momento un’esperienza indimenticabile. Inoltre, la possibilità di congelarli e farcirli all’ultimo momento li rende ancora più pratici. Non dimenticare di spolverizzarli con cacao amaro prima di servirli, per un tocco finale che conquisterà tutti.