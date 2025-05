Scopri come preparare delle deliziose girelle al pesto e ricotta in pochi minuti.

Ingredienti per le girelle al pesto e ricotta

Per realizzare questo antipasto semplice e veloce, avrai bisogno di pochi ingredienti. Ecco cosa ti serve:

Pane per tramezzini

Ricotta fresca

Pesto genovese

Concentrato di pomodoro

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Rucola per guarnire

Preparazione delle girelle

Inizia la preparazione delle girelle al pesto e ricotta lavorando la ricotta in una ciotola. Aggiungi il pesto e un pizzico di sale, mescolando bene fino a ottenere una crema omogenea. In un’altra ciotola, unisci il concentrato di pomodoro con due cucchiai di olio extravergine d’oliva, creando una salsa densa e saporita.

Prendi le fette di pane per tramezzini e spennellale con un po’ d’acqua per renderle più morbide. Spalma su ogni fetta un generoso strato di concentrato di pomodoro e poi aggiungi la crema di ricotta al pesto. Arrotola le fette sul lato corto, formando dei rotolini compatti.

Raffreddamento e presentazione

Una volta ottenuti i rotolini, ponili in frigorifero per circa 5-6 minuti. Questo passaggio è fondamentale per farli rassodare e facilitare il taglio. Dopo il riposo in frigo, utilizza un coltello a lama liscia e affilata per tagliare i rotolini in girelle spesse circa un centimetro.

Per servire, condisci la rucola con un filo d’olio e un pizzico di sale. Disponi le girelle su un piatto da portata, accompagnandole con la rucola. Questo antipasto non solo è veloce da preparare, ma è anche molto scenografico e saporito, perfetto per ogni occasione, da un picnic a una cena tra amici.

Varianti e suggerimenti

Le girelle al pesto e ricotta possono essere personalizzate secondo i propri gusti. Puoi aggiungere ingredienti come pomodori secchi, olive o anche fette di prosciutto per un sapore ancora più ricco. Inoltre, se desideri una versione vegetariana, puoi sostituire il pesto tradizionale con un pesto di pomodori secchi o di olive.

Questa ricetta è ideale anche per chi ha poco tempo a disposizione, poiché richiede solo pochi minuti di preparazione e può essere preparata in anticipo. Le girelle al pesto e ricotta sono perfette anche per un buffet o come antipasto in un pranzo festivo.