Che cosa sono i kumquat?

I kumquat sono piccoli agrumi dalla forma ovale, originari della Cina e oggi coltivati anche in altre regioni, come lungo la costa tirrenica. Questi frutti si distinguono per la loro buccia sottile e dolce, che è completamente edibile. A differenza di altri agrumi, i kumquat si mangiano interi, offrendo un’esperienza gustativa unica: la dolcezza della buccia bilancia l’acidità della polpa, creando un’armonia perfetta in bocca.

Proprietà nutrizionali e benefici per la salute

I kumquat sono una fonte preziosa di nutrienti. Contengono sali minerali come potassio, magnesio e calcio, oltre a un alto contenuto di vitamine C e A. Grazie a queste caratteristiche, i kumquat sono considerati un ottimo antiinfiammatorio e possiedono proprietà digestive e antidepressive. La loro ricchezza di oli essenziali contribuisce anche al loro profilo aromatico, rendendoli ideali per diverse preparazioni culinarie.

Utilizzi in cucina: ricette e abbinamenti

In cucina, i kumquat si prestano a molteplici utilizzi. Possono essere consumati freschi, in macedonie o marmellate, dove la buccia rilascia i suoi oli essenziali, conferendo dolcezza e delicatezza. Inoltre, si possono candire per farcire dolci come torte e bavaresi. I kumquat si abbinano perfettamente a piatti di pesce, come branzino o orata, e a carni come pollo e anatra. Un’altra preparazione interessante è il rosolio, ottenuto lasciando in infusione i kumquat con alcol e zucchero, per un digestivo dal sapore delicato.