Ricetta semplice e veloce per biscotti croccanti e profumati, perfetti per ogni momento

Ingredienti per biscotti alla frutta secca

I biscotti alla frutta secca sono un dolce versatile e gustoso, perfetto per ogni occasione. Per prepararli, avrai bisogno di pochi ingredienti base:

200 g di farina

100 g di burro

100 g di miele

1 uovo

150 g di frutta secca (noci, mandorle, nocciole, pistacchi)

Facoltativo: uvetta, mirtilli rossi, gocce di cioccolato, cannella, sciroppo d’acero

Questi ingredienti ti permetteranno di creare un impasto delizioso, che potrai personalizzare secondo i tuoi gusti.

Preparazione dei biscotti

La preparazione dei biscotti alla frutta secca è davvero semplice e veloce. Inizia preriscaldando il forno a 180°C. In una ciotola, mescola il burro ammorbidito con il miele fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi l’uovo e continua a mescolare.

In un’altra ciotola, setaccia la farina e unisci la frutta secca scelta. Se desideri, puoi aggiungere anche un pizzico di cannella o delle gocce di cioccolato per un tocco extra di dolcezza. Unisci gli ingredienti secchi al composto di burro e miele, mescolando bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

Forma delle palline di impasto e schiacciale leggermente per ottenere dei dischi. Disponili su una teglia rivestita di carta da forno, lasciando un po’ di spazio tra di loro. Inforna per circa 15 minuti, fino a quando i biscotti non saranno dorati e croccanti.

Conservazione e varianti

I biscotti alla frutta secca si conservano perfettamente in una scatola di latta o in un barattolo di vetro con chiusura ermetica per 5-7 giorni. Con il passare del tempo, il loro sapore diventa ancora più intenso e delizioso. Se desideri una versione più rustica, puoi sostituire metà della farina con farina integrale.

Inoltre, puoi variare la frutta secca utilizzata: noci pecan, anacardi o semi di zucca possono dare un tocco unico ai tuoi biscotti. Questi dolcetti sono perfetti per accompagnare un tè o un caffè, ma anche come spuntino da portare con te durante la giornata.

Non resta che provare a prepararli e lasciarsi conquistare dalla loro bontà!