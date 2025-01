Ingredienti per lo spezzatino di cinghiale

Per preparare un delizioso spezzatino di cinghiale al vino rosso, è fondamentale avere ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

1 kg di carne di cinghiale

1 bottiglia di vino rosso (Chianti o Sangiovese)

2 cipolle

2 carote

2 coste di sedano

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino

1 foglia di alloro

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Pepe nero in grani e bacche di ginepro (opzionali)

Preparazione dello spezzatino

Inizia tagliando la carne di cinghiale a cubetti di dimensioni uniformi. In una casseruola capiente, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e fai rosolare la carne a fuoco vivo fino a doratura. Questo passaggio è cruciale per sigillare i succhi all’interno della carne, rendendola più saporita.

Una volta rosolata, trasferisci la carne in un piatto e nella stessa casseruola aggiungi le cipolle, le carote e il sedano tritati finemente. Fai soffriggere le verdure fino a quando non diventano morbide e traslucide. A questo punto, rimetti la carne nella casseruola e sfuma con il vino rosso, mescolando bene per amalgamare i sapori.

Porta a ebollizione, quindi aggiungi il rosmarino, la foglia di alloro e, se desideri, qualche bacca di ginepro e pepe nero in grani. Copri la casseruola e lascia cuocere a fuoco lento per almeno 2 ore, mescolando di tanto in tanto. La lunga cottura è fondamentale per ottenere un piatto tenero e saporito.

Servire e conservare lo spezzatino

Una volta pronto, lo spezzatino di cinghiale al vino rosso può essere servito con purè di patate, polenta o anche con delle lasagne per un pranzo ricco e sostanzioso. Questo piatto è perfetto per le cene invernali, quando si desidera qualcosa di caldo e confortante.

In termini di conservazione, puoi mantenere lo spezzatino in frigorifero per 2-3 giorni. Anzi, il giorno dopo sarà ancora più gustoso, poiché i sapori si saranno amalgamati. Se desideri, puoi anche congelarlo per un pasto dell’ultimo minuto. Per una preparazione più veloce, considera l’uso della pentola a pressione, che riduce il tempo di cottura a circa 45 minuti.