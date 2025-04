Un weekend all’insegna del parmigiano reggiano

Il weekend del 12 e si preannuncia ricco di eventi per gli amanti del parmigiano reggiano. Caseifici Aperti, un’iniziativa promossa dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, offre l’opportunità di scoprire i segreti di questo formaggio DOP, visitando 51 caseifici nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova. Questa manifestazione è un’occasione unica per immergersi nella tradizione casearia e apprezzare la qualità del prodotto.

Durante il weekend, i visitatori potranno partecipare a visite guidate nei caseifici, esplorando i magazzini di stagionatura e assaporando le diverse sfumature del parmigiano reggiano. Ogni visita sarà un’esperienza unica, che permetterà di comprendere il processo di produzione di questo formaggio, realizzato con latte, sale e caglio, senza additivi o conservanti. Inoltre, non mancheranno pranzi con i prodotti tipici della Food Valley italiana, rendendo l’esperienza ancora più autentica.

Eventi speciali e intrattenimento

Quest’anno, Caseifici Aperti offre anche una serie di eventi speciali. Tra questi, si segnala lo spettacolo di cucina con musica elettronica dei Food Ensemble e le performance di circo contemporaneo del Gera Circus. Gli showcooking delle Cesarine e l’inaugurazione di un murales di Giacomo Bagnara arricchiranno ulteriormente il programma. Non mancheranno anche laboratori per bambini e apericene, rendendo l’evento adatto a tutte le età.

Un’esperienza enogastronomica completa

Oltre ai caseifici, il weekend sarà caratterizzato da eventi collaterali come il Vyni Festival a Reggio Emilia, dedicato al vino e al vinile, e il Mosaic Party a Parma, un aperitivo con degustazione. Queste iniziative dimostrano come il parmigiano reggiano non sia solo un prodotto da gustare, ma anche un elemento centrale della cultura e della tradizione gastronomica italiana. Partecipare è semplice: basta visitare il sito del Consorzio del Parmigiano Reggiano per scoprire i caseifici aderenti e scegliere l’evento preferito.

Un settore in crescita

Il successo di Caseifici Aperti è testimoniato dai numeri: nel 2024, oltre 22mila persone hanno partecipato all’evento. Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, ha sottolineato l’aumento della domanda da parte degli appassionati di esperienze autentiche legate alla produzione del parmigiano reggiano. Con un incremento del turismo enogastronomico in Italia, che ha generato un valore economico di 40,1 miliardi di euro, eventi come questo rappresentano un’importante opportunità di sviluppo per il territorio.