La Design Week di Milano è un evento annuale che attira visitatori da tutto il mondo, non solo per il design e l’architettura, ma anche per la sua vibrante scena gastronomica. Quest’anno, dal 7 al 13 aprile, la città si trasformerà in un palcoscenico di sapori, con eventi culinari che promettono di deliziare i palati più esigenti. Dalla cucina stellata a cocktail innovativi, ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere.

Temporary Bistrot & Restaurant di Francesco Sodano

Uno dei punti salienti della Design Week è il Temporary Bistrot & Restaurant dello chef Francesco Sodano, situato nello showroom di Antonio Marras. Con un menù ispirato alla sua terra natale, Alghero, Sodano offre piatti che uniscono tradizione e innovazione. Tra le proposte più sorprendenti ci sono il “Risotto con burro affumicato alle alghe” e la “Mandorla, cappero e cedro liscio di Sardegna”. Questo spazio non è solo un ristorante, ma un’esperienza gastronomica che cambia ogni anno, rendendolo un luogo imperdibile per gli amanti del buon cibo.

Il Principe Bar e i cocktail d’autore

All’interno dell’Hotel Principe di Savoia, il Principe Bar si rinnova con un design fresco e colorato, ispirato a Missoni. Durante la Design Week, il Bar Manager Daniele Celli presenterà quattro cocktail esclusivi, tra cui il Malfy Originale Negroni e lo Spicy Mezcal Margarita. Ogni cocktail sarà accompagnato da una selezione di canapè tematici, offrendo un perfetto equilibrio tra gusto e stile. Questo è il luogo ideale per una pausa rinfrescante tra un evento e l’altro.

Il Giardino delle meraviglie di Eataly

Eataly Milano Smeraldo ospiterà il Giardino delle meraviglie, un’installazione immersiva della designer Elena Salmistraro. Questo spazio offrirà un percorso sensoriale tra piante e colori vibranti, culminando al Food&Pizza Theatre. L’illustrazione sulla facciata del negozio invita i visitatori a immergersi in un viaggio nel mondo della fantasia, rendendo Eataly un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica unica durante la Design Week.

Workshop e degustazioni con De’Longhi

De’Longhi trasformerà un tram storico in una Coffee Lounge, dove i visitatori potranno partecipare a workshop dedicati al caffè. Questo progetto itinerante attraverserà la città, offrendo un’esperienza interattiva che combina design e cultura del caffè. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la Rivelia Limited Edition, una macchina da caffè da collezione, rendendo questo evento un must per gli appassionati di caffè e design.

Identità Golose e la celebrazione di Gaetano Pesce

Identità Golose omaggia il designer Gaetano Pesce con un’installazione che esplora le affinità tra cucina e design. Durante la Design Week, sarà disponibile un menù speciale firmato dall’Executive Chef Edoardo Traverso, che promette di sorprendere con consistenze e cromatismi inaspettati. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare la connessione tra arte culinaria e design innovativo.

La Design Week di Milano non è solo un evento per gli amanti del design, ma anche un’occasione imperdibile per gli appassionati di gastronomia. Con una varietà di eventi che spaziano dalla cucina stellata a esperienze interattive, Milano si prepara a offrire un’esperienza culinaria indimenticabile.