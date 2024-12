Il ragù bianco: una tradizione da riscoprire

Il ragù bianco è una preparazione culinaria che merita di essere conosciuta e apprezzata, specialmente in un’epoca in cui il ragù rosso sembra dominare le tavole italiane. Questa variante, tipica della Toscana, si distingue per la sua cremosità e il suo sapore ricco, ottenuto senza l’uso del pomodoro. La ricetta tradizionale prevede l’utilizzo di carne di Chianina, un tipo di manzo pregiato, che viene cotto lentamente per esaltare i sapori. A differenza del ragù rosso, il ragù bianco non ha bisogno di pomodoro, il che lo rende un piatto perfetto per chi desidera un’alternativa più delicata e raffinata.

Ingredienti e preparazione del ragù bianco

Per preparare un ottimo ragù bianco, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Gli ingredienti principali includono carne di Chianina macinata, cipolla, carota, sedano, vino bianco e un cucchiaio di amido di mais per dare cremosità al piatto. La preparazione inizia con un soffritto di cipolla, carota e sedano, a cui si aggiunge la carne macinata. Dopo aver rosolato la carne, si sfuma con il vino bianco e si lascia cuocere a fuoco lento per diverse ore, fino a ottenere una consistenza densa e saporita. L’amido di mais, aggiunto verso la fine della cottura, contribuisce a rendere il ragù ancora più cremoso.

Abbinamenti perfetti per il ragù bianco

Il ragù bianco si sposa magnificamente con diversi tipi di pasta. Le pappardelle fresche sono un abbinamento classico, ma anche i pici toscani, gli gnocchetti sardi e le paste corte come trofie e strozzapreti sono ottime scelte. La densità del ragù bianco lo rende ideale per formati di pasta che possono trattenere il sugo, creando un piatto ricco e soddisfacente. Inoltre, il ragù bianco è perfetto anche per preparare lasagne e cannelloni, offrendo un’alternativa gustosa e originale ai classici piatti al pomodoro.

Un piatto da condividere

In conclusione, il ragù bianco è un piatto che invita alla convivialità. Che si tratti di una cena tra amici o di un pranzo in famiglia, servire un buon ragù bianco con la pasta giusta è un modo per sorprendere e deliziare i propri ospiti. Non dimenticate di accompagnare il piatto con un buon vino bianco toscano e, perché no, di affogare un pezzo di pane nel ragù caldo per un’esperienza culinaria completa. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dal sapore autentico della tradizione toscana.