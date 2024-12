Il Natale è un momento speciale dell’anno, un’occasione per riunirsi con familiari e amici attorno a una tavola imbandita. Tuttavia, per rendere queste celebrazioni davvero memorabili, è fondamentale seguire alcune regole di galateo. Secondo Samuele Briatore, esperto di galateo e presidente dell’Accademia Italiana di Galateo, l’accoglienza degli ospiti deve essere impeccabile, indipendentemente dal fatto che si tratti di parenti o amici.

Accoglienza e decorazioni natalizie

La prima impressione è fondamentale. È importante accogliere gli ospiti con calore e attenzione. Briatore sottolinea che, sebbene il Natale consenta alcune deroga, i colori tradizionali come il verde e il bianco devono essere rispettati. Negli ultimi anni, il rosso è diventato un colore simbolo delle festività, rappresentando la ricchezza e la gioia del periodo. Quando si addobba la tavola, è essenziale che l’apparecchiatura sia elegante ma non eccessivamente formale. Un esempio pratico? Sostituire il piattino del pane con bicchieri per il vino, uno per il rosso e uno per il bianco, può rendere la tavola più raffinata.

Apparecchiatura della tavola e centrotavola

Un altro aspetto cruciale è l’apparecchiatura della tavola. Briatore consiglia di utilizzare candele accese per le cene e un centrotavola significativo, come una scultura o un grande vaso, evitando fiori veri o finti che potrebbero risultare poco eleganti. I segnaposto possono essere utili, soprattutto per tavole con più di dieci persone, ma è importante che abbiano un significato, come un bigliettino personalizzato per ciascun ospite. Questo piccolo gesto può fare la differenza e rendere l’atmosfera ancora più accogliente.

Il momento dell’aperitivo e la tradizione gastronomica

Un altro momento fondamentale è l’aperitivo, che serve a creare un’atmosfera di convivialità. Briatore suggerisce di servirlo in una sala diversa da quella del pranzo o della cena, per dare un senso di separazione e attesa. È importante non affrettare i tempi: il giorno di Natale è un momento da vivere con calma. Ogni regione italiana ha le sue tradizioni gastronomiche, e il galateo suggerisce di rispettare i piatti tipici, evitando di sperimentare nuove ricette. Tuttavia, è possibile includere un piatto di famiglia che rappresenti una tradizione personale.

Servire i piatti e la quantità delle portate

Quando si tratta di servire il pranzo o la cena, la modalità alla francese è la più indicata. I piatti già decorati possono essere posti al centro della tavola, permettendo a ciascun commensale di servirsi liberamente. Questo approccio rende il pasto più interattivo e piacevole. È consigliabile non esagerare con il numero delle portate: dieci o dodici piatti possono essere sufficienti, inclusi i dolci. Briatore ricorda che è perfettamente accettabile mangiare dolci come panettone e pandoro con le mani, poiché sono alimenti che si prestano a questa modalità.