Ingredienti per lo spinacino imbottito

Per preparare questo delizioso secondo piatto, avrai bisogno di:

600 g di spinacino

250 g di salsiccia

200 g di spinaci freschi

60 g di parmigiano grattugiato

2 uova

2 spicchi di aglio

1/2 bicchiere di latte

1/2 bicchiere di vino bianco

Sale e pepe q.b.

Timo fresco e noce moscata grattugiata

Pancarré

Preparazione dello spinacino imbottito

Iniziamo la preparazione dello spinacino imbottito. Prima di tutto, ammolla il pancarré in 1/2 bicchiere di latte. Nel frattempo, elimina il budello dalla salsiccia e sgranala in una ciotola. Sbollenta brevemente gli spinaci, scolali, strizzali e tritali finemente. Unisci gli spinaci tritati alla salsiccia, aggiungi le uova, il parmigiano, il pancarré strizzato, sale, timo e noce moscata. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Assemblaggio e cottura

Prendi lo spinacino e crea una tasca tagliandolo in profondità dalla base verso la punta. Riempi la tasca con il composto di salsiccia e spinaci, distribuendolo uniformemente. Cucire l’apertura con ago e filo per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Salate e pepate leggermente lo spinacino. In una casseruola, rosolalo in olio caldo su fiamma vivace, sfumando con 1/2 bicchiere di vino bianco. Dopo 3-4 minuti, trasferisci lo spinacino in una pirofila unta di olio, aggiungi gli spicchi d’aglio e i rametti di timo, quindi irrora con brodo caldo.

Inforna a 160 °C per 25 minuti, poi aggiungi un mestolo di brodo e completa la cottura per altri 25 minuti. Una volta sfornato, puoi servirlo con contorni di patate o verdure al forno. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma rappresenta anche un perfetto esempio di come la tradizione culinaria possa essere reinterpretata con creatività.