Origini storiche delle uova alla Bela Rosin

Le uova alla Bela Rosin sono un piatto che racconta storie di amore e nobiltà, radicate nella tradizione culinaria piemontese. Questo antipasto prende il nome da Rosa Vercellana, conosciuta come “la Bela Rosin”, che fu compagna e poi moglie morganatica di Vittorio Emanuele II. La sua figura è avvolta da un fascino particolare, e si narra che durante i soggiorni nella tenuta di Fontanafredda, amasse preparare piatti semplici ma ricchi di sapore. Le uova farcite rappresentano perfettamente questa filosofia culinaria, unendo ingredienti genuini e una preparazione accessibile a tutti.

Ingredienti e preparazione delle uova alla Bela Rosin

La ricetta delle uova alla Bela Rosin è una celebrazione della semplicità. Gli ingredienti principali includono uova fresche, una maionese casalinga profumata di senape e limone, e una decorazione a base di tuorlo sodo che ricorda il giallo dorato delle mimose primaverili. Per preparare questo piatto, iniziate cuocendo sei uova in un pentolino per circa 12 minuti dal momento in cui l’acqua inizia a bollire. Una volta cotte, scolatele, sgusciatele e apritele a metà, rimuovendo i tuorli e tenendoli da parte.

Successivamente, in una padellina, fate ridurre 40 grammi di aceto con una presa di sale fino a ottenere un composto denso. In una ciotola, mescolate i tuorli crudi delle due uova rimaste con una puntina di senape, unite l’aceto ridotto e frullate il tutto. Aggiungete a filo 100 grammi di olio extravergine d’oliva e 100 grammi di olio di semi di girasole, continuando a frullare. Infine, incorporate il succo di mezzo limone per ottenere una maionese cremosa.

Servire le uova alla Bela Rosin

Per completare il piatto, passate al setaccio due tuorli sodi e incorporateli alla maionese. Farcite i mezzi albumi sodi con la maionese preparata e decorate con i tuorli sodi sminuzzati. Disponete le uova in un piatto da portata e servitele come antipasto elegante, perfetto per le occasioni speciali o per una cena rustica dal tocco raffinato. Le uova alla Bela Rosin non sono solo un omaggio alla tradizione culinaria del Piemonte, ma anche un simbolo di come la semplicità possa trasformarsi in autentica poesia gastronomica.