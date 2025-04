Introduzione alle spugnole

Le spugnole sono funghi primaverili dal sapore unico e dall’aspetto inconfondibile. Con la loro cappella a forma di cono allungato, questi funghi si presentano in un colore grigiastro e sono facilmente riconoscibili. Crescono in ambienti fluviali e in terreni ben drenati, rendendoli meno comuni rispetto ad altre varietà di funghi come i porcini o i chiodini. La loro stagione di raccolta è breve, iniziando nei primi giorni di aprile e durando solo poche settimane. È fondamentale che chi desidera raccoglierli abbia esperienza, poiché la raccolta di funghi richiede attenzione e conoscenza.

Come cucinare le spugnole

Le spugnole possono essere cucinate in vari modi, ma uno dei più apprezzati è sicuramente il risotto. Per prepararlo, è necessario lavare e asciugare con cura i funghi, tagliandoli a spicchi. In una padella, si possono rosolare con burro e scalogno tritato, mentre in un’altra si tosta il riso Carnaroli o Arborio. Dopo aver sfumato con vino bianco, si aggiunge il brodo vegetale poco alla volta, mescolando continuamente. A fine cottura, si possono unire le spugnole, frullandole parzialmente per ottenere una crema avvolgente. Mantecare con burro e parmigiano renderà il piatto ancora più ricco e saporito.

Abbinamenti e varianti

Oltre al risotto, le spugnole si prestano a numerose altre preparazioni. Un condimento semplice ma gustoso può essere realizzato cuocendo i funghi in padella con burro e scalogno, aggiungendo poi della panna fresca per creare una salsa cremosa. Questa può essere utilizzata per condire pasta, carne o pesce. Un abbinamento interessante è quello con il filetto di halibut, che può essere cotto al forno o in padella e servito su un letto di spugnole e asparagi. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, grazie ai colori e alle consistenze dei diversi ingredienti.